İnegölspor 3. Ligde Bursasspor’un grubunda bulunan Muş 1984 Spor ile deplasmanda karşılaşacak. Kafkasspor ise Süper ligde mücadele eden Hatay Spor ile karşılaşacak. Muş 1984 Spor’u Bursaspor ile Bursa Atatürk stadyumunda izlemiştik. Maç oldukça çekişmeli geçmiş ve Bursaspor ligdeki ilk beraberliğini bu maçta Muş 1984 Spor karşısında almıştı. Ancak aynı performansı ilerleyen haftalarda gösteremeyen Muş 1984 Spor, İnegölspor maçına ligdeki iddialı pozisyonunu koruma adına İnegölspor maçına ağırlık vermeyecektir. İnegölspor bu maçta bir üst turu atlayan taraf olacaktır.

Kafkasspor’un, 3. Tur’daki rakibi ise Hatay Spor. Ziraat Kupası maçlarında İnegölspor, Beşiktaş maçından sonra İnegöl takımlarının bir süper lig takımı ile eşleşmesi 3 veya 4. eşleşme olacak. Bu maç için yapılabilecek analizler bir süper lig takımı karşısında Kafkasspor’a şans tanınmasa da, son lig maçında hangi şartlarda lider karşısında deplasmanda mücadele edip lideri koltuğundan ettiğini hatırlamak gerekir. Güzel maç olacaktır. Çünkü Kafkasspor bazı olumsuz algılara inat, farklılık yaratan bir takım olduğunu birçok kez ispatladı.

Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ