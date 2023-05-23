Bursa Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği kültür turları ile Çanakkale’ye götürdüğü Bursalılara zafer ruhunu yeniden yaşatıyor. Proje kapsamında yılsonuna kadar 75 bin Bursalının Çanakkale’ye götürülmesi hedefleniyor.

Çanakkale Savaşları’nda en fazla şehit veren Bursa’da, zaferin 108’inci yılında kahraman ecdada vefa örneği sergileniyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür turları kapsamında Bursalılar, bir destanın yaşandığı topraklarda ecdadı rahmet ve minnetle anıyor. Mayıs ayı başında başlayan turlarla şuana kadar 150’ye yakın otobüsle 7 bin 500 Bursalı Çanakkale’ye götürüldü. Yılsonuna kadar 75 bin Bursalının Çanakkale’ye götürülmesi planlanırken, vatandaşlar tarih ve kültür turu kapsamında Kilitbahir Deniz Savaşları, Rumeli Mecidiye Tabyası, Seyit Onbaşı, Çanakkale 1915 Hilal-i Ahmer Canlandırma Alanı, Şehitler Abidesi, Kanlısırt Siperleri, Bomba Sırtı, 57. Alay Şehitliği ve Cokbayırı’nı ziyaret ediyor.

Türkiye çok şeyler başardı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Çanakkale’ye giden kafile ile sabah kahvaltısında bir araya gelip, onları Türk Bayrakları eşliğinde destan yazılan topraklara uğurladı. Cumhuriyet’in 100’üncü yılının yaşandığını ve yeni bir yüzyıla girildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Belki bu Türkiye yüzyılı kavramının çok farkında değiliz ama Türkiye, bu 100 yılda çok şeyler başardı. Bu psikolojiyle Çanakkale’ye giderseniz ülkemiz nerden nereye gelmiş, neleri başarmış göreceksiniz. Orada yan yana yatan aslanların hangi psikolojiyle canlarını seve seve feda ettiklerini hep beraber göreceksiniz. Onlar memleketlere bakmadan, kökenlerine bakmadan gidip orada hiç gözlerini kırpmadan canlarını feda ettiler. Bursa’nın en önemli özelliklerinden biri de Çanakkale’de en fazla şehit veren il olması. Yılsonuna kadar 1500 turu tamamlayacağız ve 75 bin kişiye Çanakkale’yi göstermiş olacağız. Bursa gibi en fazla şehit veren bir şehrin parçası olmak, bu şehre hizmet etmek son derece büyük bir mutluluk. Ben bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Başkan Aktaş, daha sonra Çanakkale turuna katılan vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıp, hayırlı yolculuklar diledi.