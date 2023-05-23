Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe, 0-0’ın rövanşında yarın son şampiyon Sivasspor’u ağırlayacak. Medipol Başakşehir ise 25 Mayıs Perşembe günü ilk karşılaşmada 1-0 mağlup ettiği MKE Ankaragücü’ne konuk olacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final rövanş heyecanı yarın oynanacak Fenerbahçe - Sivasspor mücadelesi ile başlayacak. Son olarak 2013’te kupayı kazanan Fenerbahçe, 0-0’ın rövanşında yarın son şampiyon Sivasspor’u konuk edecek. Ülker Stadı’nda oynanacak mücadele, saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşmayı kazanan ekip, Türkiye Kupası finaline yükselecek.

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Diğer yarı final müsabakasında ise 25 Mayıs Perşembe günü Medipol Başakşehir, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında MKE Ankaragücü’ne konuk olacak. Saat 20.30’da başlayacak mücadele, Eryaman Stadı’nda oynanacak. Medipol Başakşehir, galibiyet ve beraberlik durumunda finale çıkacak. Karşılaşmanın 1-0 Ankaragücü lehine bitmesi halinde uzatmalar oynanacak. Ankaragücü, 2 farklı galibiyet alırsa finale adını yazdıran taraf olacak.