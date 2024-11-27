Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) deprem bölgeleri için dijital olarak üretilen, taşınabilir ve dayanıklı evlerin yapımını sağlayacak proje geliştirdi. İlk kez yapay zekâ destekli sanal mühendis aracının kullanılacağı proje, 1 yıl içerisinde tamamlanarak üretime başlanabilir hale getirilecek.BURSA (İGFA) - Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Sedef Kocakaplan Sezgin’in “Yapay Zekâ Destekli Tasarım ve Kolay Üretim ile Yenilikçi Dayanıklı Binalar” (RESIBUILD) projesi, Türkiye-Birleşik Krallık ortaklığında, 'Uluslararası Bilim Ortaklıkları-Araştırma İş Birlikleri Fonu' tarafından desteklenmeye hak kazandı.



ImperialCollegeLondon ve Fibrobeton ile ortak yürütülecek RESIBUILD projesi, Türkiye'nin deprem bölgeleri için dayanıklı, dijital olarak üretilen ve sürdürülebilir evlerin entegre tasarımını sağlayan, yapay zekâ destekli bir yöntem geliştirmeyi amaçlıyor.

Geçici evlerin entegre tasarımı için yapay zekâ destekli ilk 'sanal mühendis' aracının da geliştirileceği projenin, 1 yıl içerisinde tamamlaması planlanıyor.

Geliştirilecek olan teknolojinin Türkiye'deki depremlerden etkilenen ve güvenli, kalıcı yaşam alanlarına ihtiyaç duyanlar için büyük önem taşıdığını vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Sedef Kocakaplan Sezgin, yaşanacak olası afet ya da acil durum anında tasarladığımız yapılar büyük kolaylık sağlayacağını belirtti.

"Yapılarımız; ahşap esaslı malzemelerden yapılan taşıyıcılarve küçük ekipler tarafından kolayca monte edilebilecek şekilde kalıplanmış cam elyaf takviyeli beton (GFRC) panellerinden oluşacak" diyen Dr. Kocakaplan Sezgin, "Kolay kurulup sökülebilir olmasının yanında güvenilir olması ile de acil durumlarda barınma sorununu çözmüş olacak. Ayrıca bu proje hem Türkiye’de hem de Birleşik Krallık’ta modüler konut tasarımı, üretimi ve montajı alanında bir araştırma programını başlatılmasında öncü olacak” dedi.

YAPAY ZEKÂ İLE KULLANICI İHTİYACINA GÖRE YAPIYI ŞEKİLLENDİRECEK

Yapılarda, doğal malzeme kullanımı sayesinde emisyon olmayacağını belirten Kocakaplan Sezgin, “Projemizdeki amaç, emisyonu sıfıra indirerek hızlı kurulabilen, ihtiyaç sonlandığında ise kolay kaldırılabilen yapıların üretilmesini sağlamak. Bu kapsamda karbon emisyonunu sıfıra indirmek amacıyla ahşap malzeme ve cam elyaf destekli betonarme elemanları kullanacağız. Tasarlanacak yapay zekâ destekli aplikasyon ile kullanıcı nasıl bir yapı istediğini, odaların büyüklüğünü belirleyebilecek. Bir yıl sürecek olan projemiz kapsamında örnek olarak tasarlanan yapının deneylerini,Fibrebeton firması ile mart ayında gerçekleştireceğiz. Deneyde kiriş kolon birleşimi, yapının güvenliğinin sağlanması üzerine çalışacağız. Projemiz tamamlanıp, yapıların üretilmesiyle acil durumlardaki barınma sorununu hızlı bir şekilde ortadan kaldırmış olacağız” diye konuştu.