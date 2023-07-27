Son yıllarda su ürünleri sektöründe büyük atılım içerisinde olan Bursa'da Hayalet Av Araçları ve İstilacı Türler Farkındalık Projesi Çalıştayı düzenlendi.BURSA (İGFA) - Sucul İstilacı Türler ve Hayalet Av Araçları Projesi kapsamında Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen çalıştayda su ürünleri avcılığı esnasında zemin yapısı, hava koşulları, ağ çakışması veya kullanım hataları gibi nedenlerle denizlere terkedilmiş av araçlarının temizlenmesi ve kamuoyunda farkındalık yaratılması konuşuldu.

DSİ İznik Tesisi'nde gerçekleşen programa İznik Kaymakamı Recai Kral ve Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ile Bakanlık, Üniversiteler ve su ürünleri sektör temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Bursa'nın Marmara Denizine olan 115 kilometre kıyı uzunluğu ile su ürünleri sektörü için oldukça büyük öneme sahip olduğunu ifade etti. Proje ile kontrolsüz avcılığın engellenerek biyolojik ve ekonomik kayıpların azaltılmasının sağlanmasını, sucul canlılar için mevcut ekosistemlerin korunması ve geliştirilmesinin amaçlandığını söyledi. Aygül, Balıkçılarımızın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve kamuoyunda farkındalık oluşturulmasının önemine değindi.

Denizden ve iç sulardan avcılık ve yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri miktarının son 4 yılda yüzde 238 oranında arttığını söyleyen İl Müdürü Hamit Aygül, "Toplam su ürünleri üretimimiz 4 yılda yüzde 238 oranında artmıştır. 2018 yılında İlimizde bulunan iç sulara atılan sazan yavrusu sayısı 635 bin adet iken 2022 yılında 2 milyon 500 bin adet olmuştur. Bu faaliyet baraj ve göllerdeki su ürünleri avcılığının sürdürülebilir bir şekilde yapılmasına katkı sağlamıştır.'' dedi.

Müdür Aygül, söz konusu proje ile kontrolsüz avcılığın engellenerek biyolojik ve ekonomik kayıpların azaltılmasının yanı sıra terkedilmiş av araçlarının ortamdan uzaklaştırılması, riskli bölgelerin belirlenmesi ve sucul canlılar için yaşam alanı olan tüm su kaynaklarımızda mevcut ekosistemlerin korunması ve geliştirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Çalıştayda Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Akın Belgen' in İstilacı Türler ve Hayalet Av Araçları Hakkında Bursa'da Yapılan Çalışmalar sunumunun yanı sıra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Prof. Dr. Adnan Ayaz "Hayalet Av Araçları" hakkında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Özgür Emiroğlu ise "İstilacı Türler" hakkında sunumlarını gerçekleştirdi.