TEKNOFEST 2024 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çalışmaları çerçevesinde düzenlenen ’TEKNOFEST 2024 Bursa 2. Buluşması’na 84 binin üzerinde başvuru oldu.

Bursa’nın TEKNOFEST’e ilgisi her geçen yıl artıyor. 2018 yılında 28 olan TEKNOFEST başvuru sayısı, 2024 yılı itibariyle 85 binin üzerinde takım başvurusuna ulaştı. Bu sayı ile Bursa, TEKNOFEST’e en fazla başvuru yapan şehirler arasında ilk sıralarda yer aldı. TEKNOFEST Bursa ekibi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle ilçelerdeki tüm okullara ulaşarak 2024 yılında köy okulları dahil olmak üzere 32 binden fazla öğretmen ve öğrenciye TEKNOFEST bilgilendirme ve tanıtım sunumları yaparak tüm okullara bilgilendirici afişler dağıttı.