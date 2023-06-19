Bursalı hanımlar, Gözde Avcı'nın 90'lar partisinde yakın geçmişe renkli bir yolculuk yaptı. Partiye 90'ların kıyafet ve aksesuarlarıyla katılan kadınlar, Levent Uçar'ın nostaljik şarkılarıyla coştu.BURSA (İGFA) - En Gözde Kadınlar Platformu kurucusu Gözde Avcı'nın Haneden Garden'da düzenlediği 90'lar gecesine katılan o dönemi yansıtan kıyafet ve aksesuarlarıyla katılan hanımlar, çok eğlendi.

Levent Uçar'ın sahneye çıktığı ve 90'ların unutulmaz şarkılarını seslendirdiği gecede oryantal şov ise ilgiyle izlendi.

Renkli görüntülere sahne olan partide konuklarını selamlayan Gözde Avcı, fark yaratan bir geceye daha imza atmanın haklı gururunu yaşadığını söyledi.

Avcı, En Gözde Kadınlar Platformu'nun eğlence dolu ve sosyal sorumluluk içeren projelerinin artarak devam edeceğini duyurdu.