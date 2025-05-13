İhaleye çıkarılacak taşınmazların büyük bir kısmı Nilüfer ilçesi Gökçeköy Mahallesi’nde yer alırken, Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde tarım alanı olarak planlı çalılık ve zeytinlik niteliğindeki araziler de satış kapsamında bulunuyor. İhale Usulü ve Yer Bilgisi Satışlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca “açık teklif usulü” ile gerçekleştirilecek.

1’den 14’e kadar olan taşınmazların ihaleleri Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüğü Makam Odasında, 15’ten 19’a kadar olan taşınmazların ihaleleri ise Uludağ Emlak Müdürlüğü Makam Odasında yapılacak. Her iki müdürlük de Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi No:4/1 Osmangazi/BURSA adresindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'nda yer alıyor.