BTP Darıca İlçe Başkanı Cevat Demircan’ın Gürcü kökenli Türk vatandaşlarına yönelik X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların gazetemiz tarafından haberleştirilmesinin ardından düğmeye basıldı. İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Nuri Tayyar’ın ‘Haddini bil’ şeklindeki cevabının ardından bazı sivil toplum kuruluşları da Cevat Demircan’a sert tepki göstermişti. Son olarak CHP Bursa Milletvekili, Türkiye-Gürcistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi Hasan Öztürk, Demircan hakkında da Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na tutuklanma talebiyle suç duyurusunda bulundu.

Gazetemizde yapılan haberin delil olarak gösterildiği suç duyurusunda CHP’li vekil Öztürk, Cevat Demircan’ın Türk Ceza Kanunu'nun 216. Maddesi gereği cezalandırılmasını istedi.

216. MADDE NEDİR?

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, savcılığına verdiği suç duyurusunda BTP Darıca İlçe Başkanı Cevat Demircan’ı TCK’nın 216’ncı maddesinden yargılanmasını istedi. Peki 216. Madde neyi kapsıyor?

"(1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."

NE KADAR CEZA TALEP EDİLİYOR?

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusunda BTP İlçe Başkanı Cevat Demircan’ın altı aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi.

Kaynak: ÖZNUR DEDE