Milletvekili Özen, göreve gelir gelmez bu hayati projenin rafa kaldırılmasının büyük bir hata olduğunu belirterek, "Keşke Büyükşehir olarak göreve geldiğinizde, kredisi onaylanmış, finansman sorunu olmayan Çınarcık İçme Suyu Projesini durdurmasaydınız , bugün Bursamıza ilk kez yaşattığınız su kesintilerini yaşamamış olurduk." ifadelerini kullandı.

Projenin tüm aşamalarının planlandığı şekilde ilerlediğini hatırlatan Özen, 17 Ağustos 2023 tarihinde isale hattı, 7 Eylül 2023’te ise arıtma tesisi ihalelerinin yapıldığını ve sözleşmelerin imzalandığını belirtti. 8 Kasım 2023’te inşaatın başladığını vurgulayan Özen," Eylül 2025’te de projeyi bitirip hayata geçirecek ve Bursa’nın içme suyu problemini çözmüş olacaktık." dedi.

Açıklamasında sürecin durdurulmasının sonuçlarına dikkat çeken Özen, “Ancak göreve gelir gelmez bu hayati projeyi durdurarak, maalesef bugün Bursamıza su kesintileri ile bir ilki yaşattınız,” diyerek sözlerini tamamladı.