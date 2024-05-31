Bursa'da bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 15 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde çok bulutlu havayla beraber en yüksek sıcaklık 30 derece olacak.
İŞTE BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?
Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 9 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde sağanak yağışlı hava etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 29 dereceye kadar tırmanıyor.
İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
Kaynak: Öznur Dede