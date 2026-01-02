History Channel, 31 Aralık 2025 tarihinde yayımlanan son programının ardından Türkiye’deki yayın faaliyetlerini sonlandırdı. Kanalın ekranlarında paylaşılan veda mesajında, yıllar boyunca kendilerini takip eden izleyicilere teşekkür edildi.

Türkiye’de yayın hayatına 2006 yılında adım atan History Channel, tarih, belgesel ve araştırma içeriklerine ilgi duyan izleyiciler için önemli bir referans noktasıydı. Antik medeniyetlerden dünya savaşlarına, Osmanlı tarihinden modern dönemin kritik kırılma anlarına kadar geniş bir yelpazede hazırladığı programlarla, belgesel yayıncılığında kendine özgü bir yer edinmişti.

ABD merkezli bir yayın kuruluşu olan History Channel, dünyada ilk defa 1995 yılında yayına başladı. A+E Networks çatısı altında faaliyet gösteren kanal, kısa sürede yalnızca Amerika'da değil Avrupa, Orta Doğu ve Asya pazarlarında da güçlü bir marka haline geldi. Türkiye yayını da bu küresel genişleme sürecinin bir parçası olarak hayata geçirildi.