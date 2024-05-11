Bursa'da bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 13 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı havayla beraber en yüksek sıcaklık 16 derece olacak.

İŞTE BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 10 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı hava etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 16 dereceye kadar tırmanıyor.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ