Vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için önlem alınması konusuna dikkat çeken Valilik şu ifadelere değidi;

25 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren beklenilen rüzgarın ilimizin kuzeybatı kesimlerinden başlamak üzere zamanla tüm belge genelinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (40-70 km/saat), 26 Kasım Pazar güneş etkisini artirarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) geklinde esmesi,

Marmara denizinde 25 Kasım cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren üzgünüm güney ve güneybatı yönlerinden (6 ila 8 kuvvetinden 50/70 km saat) şeklinde esmesi beklenmektedir

Vatandaşlarımızın ağaç ve direk: devrilmesi, çatı uçması, soba ve dogelgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerive ulaşımda aksamalar gibi olumsuziuklara karşı dikkatli olmaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygryla duyurulur