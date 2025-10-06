

Gazze Dayanışma Platformu ve Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu tarafından düzenlenen yürüyüş, Ulu Cami önünden başlayarak Şehreküstü Meydanı'nda son buldu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşe binlerce Bursalı katıldı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Meydan'da toplanan kalabalığa seslenen Araştırmacı Yazar Naim Eyyubi, "Gazze halkının sizlere selamı var. Filistin sevdasına şahidiz. Aksa Tufanı ile direniş farklı bir boyut kazandı. Bu sadece bir bölgesel savaş değil, hak ile batılın mücadelesidir. Hamas yalnızca Filistin için değil, tüm İslam coğrafyası için savaşıyor. Bir tek Gazzeli bile toprağını terk etmek istemiyor. Bu yüzden Hamas'ı savunmak, Müslümanların izzetini savunmaktır. Gazze ile yeni bir zafere yürüyoruz" dedi.

Ardından söz alan Araştırmacı Yazar Abdülkadir Şen ise, "Bugün Gazze'de direniş sadece Müslüman ümmeti değil, tüm insanlığı uyandırdı. Selahaddin Eyyubi'nin mirası bugün Hamas tarafından sürdürülüyor. Biz Müslümanlara düşen görev, tüm gücümüzü Gazze için seferber etmektir. Hamas barış derse doğrudur, savaş derse yine doğrudur. Çünkü sahada bedel ödeyen onlardır" diye konuştu.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: İHA