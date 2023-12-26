Bursa'da hava nasıl olacak?

Bursa'da bugün şehir genelinde puslu bir hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 8 derece seviyelerinde seyrederken en yüksek sıcaklık 19 derece olacak.

Çarşamba günü, sabah saatlerinde termometreler 8 derece olarak ölçülürken gün içerisinde Bursalıları sağanak yağışlı bir hava bekleyecek. En yüksek sıcaklık 18 derece seviyelerinde seyredecek.

Perşembe günü ise en düşük sıcaklık 7 derece olacak. Şehrin genelinde parçalı bulutlu bir hava etkili olacak.

Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini

İnegöl'de hava nasıl olacak?

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 2 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde az bulutlu bir hava etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 18 derece olacak.

İnegöl için 5 günlük hava durumu tahmini