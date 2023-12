Dijital film yapımını destekleyerek girişimci ruha sahip bağımsız film yapımcılarını teşvik eden Uluslararası Digital Film Festival İstanbul (DFFI) 28 Aralık tarihinde Doğuş Üniversitesi ev sahipliğinde Dudullu Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek. Festival, dijital kamera ve ekipmanlarla çekilmiş güçlü hikayeleri ve özgün eserleri onurlandırmayı amaçlıyor.

“Bu sene ilk kez”

Yürütücülüğünü 17 yıldır Türkiye’de film yapımı eğitimleri veren New York merkezli Digital Film Academy’nin bu sene ilk kez gerçekleştirdiği Uluslararası Digital Film Festival İstanbul başlıyor. Festival kapsamında düzenlenen film yarışmasının jürisi Oyuncu-Yazar Nilüfer Açıkalın, Dr. Öğr. Üyesi Eylem Özçimen, Senarist Hüseyin Kuzu, Görüntü Yönetmeni Ulaş Zeybek ve Yönetmen - Senarist Murat Karahüseyinoğlu gibi sinemanın değerli isimlerinden oluşuyor.

Sinema, sanat, akademi, sivil toplum, basın ve iş dünyasından oluşan davetlilerin ve jüri heyetinin katılım sağlayacağı ödül töreninde ana kategoride ödül alan filmler gösterilecek.

DFFI finalisti filmler ise şu şekilde listeleniyor:

Echo Yönetmen: Sergio Kotsovoulos

Subterranean Love (Olga) Yönetmen: Robert Haufrecht

Larva Yönetmen: Volkan Güney Eker

Mutlak (Absolute) Yönetmen: Volkan Karataş

3 Muses Yönetmen: Marcia Haufrecht

The Writing Key Yönetmen: Batuhan Tüzün

What Will Happen Now? Yönetmen: Mert Eşberk

Synthesis Yönetmen: Sukru Ozcevik

Reversible Yönetmen: Hakan Sarıgül

An Extra Day in Prague Yönetmen: Jacob Ramsay

CHAMM (THE TRICK) Yönetmen: Shayhaq Baloch

Candids of Destiny Yönetmen: Cheepulla Pavan Rajiv Lochan

Un - Urban Yönetmen: Niladri Mukherjee

Abinavin Appa Yönetmen: Shankalai

Liminal Destiny Yönetmen: Adonai Ariel Monzalvo Pérez

Sakhaldand Yönetmen: Suraj Vilas Dalvi

Unseen Yönetmen: Uzair Surhio, Afreen Zehra

Thodi Si Khushi (A Bit of Happiness) Yönetmen: Ashish Madurwar

Humanoid Yönetmen: Adnan Taque

Liyoutahirakoum (So that he’d purify you) Yönetmen: Salma El Belghiti