

Altın ayarı, ürünün içerdiği saf altın oranını ifade ediyor. Saf altın 24 ayar olarak kabul edilirken, günlük kullanım için üretilen takılarda dayanıklılığı artırmak gayesiyle altına farklı metaller ekleniyor. Böylece hem kullanım ömrü uzuyor hem de farklı tasarım seçenekleri ortaya çıkıyor. Uzmanlar, ayar tercihi yapılırken ürünün hangi gaye ile kullanılacağının göz önünde bulundurulmasının doğru seçim açısından önemli olduğunu vurguluyor. Günlük kullanım için tercih edilen altın takılar arasında 14 ayar altın, dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor. Yüzük, bileklik, kolye ve küpe gibi sık kullanılan takılarda uzun ömürlü kullanım sunarken, çizilme ve deformasyona karşı daha dirençli bir yapı sağlıyor. 18 ayar altın ise daha yüksek saf altın oranı ve estetik görünümüyle dikkat çekerken, özellikle zarif tasarımlar ve pırlantalı takılarda tercih ediliyor. 22 ayar altın ise yüksek saf altın oranı nedeniyle daha çok geleneksel takılar ve yatırım amacıyla değerlendirilen ürünlerde kullanılıyor. Uzmanlar, ayar seçimi yapılırken kullanım sıklığı ve beklentilerin birlikte değerlendirilmesini öneriyor. Kuyumculuk sektöründe son dönemde gözlemlenen eğilimler, tüketicilerin satın alma öncesinde ürün özellikleri hakkında daha fazla araştırma yaptığını gösteriyor. Altının ayarı, işçilik kalitesi, sertifika bilgisi ve kullanım alanı gibi unsurlar, fiyat kadar önem verilen kriterler arasında yer alırken, bilinçli alışveriş anlayışının güvenilir markalara olan ilgiyi artırdığı ifade ediliyor.



"Doğru bilgilendirme ile yapılan seçimler uzun yıllar memnuniyet sağlıyor"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Altın Anne Kurumsal İletişim Sorumlusu Ecem Karaman, ayar seçiminin kişisel ihtiyaçlara göre değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Altın takılarda doğru ayar seçimi, kullanım alışkanlıklarına ve beklentilere göre değişiklik gösterir. Günlük kullanım, özel günler ya da uzun vadeli değerlendirme gayesiyle yapılacak tercihler farklı özellikler gerektirir. Bu sebeple satın alma sürecinde yalnızca ayar bilgisine değil; ürünün kullanım amacı, işçilik kalitesi ve güvenilirliği de birlikte değerlendirilmelidir. Doğru bilgilendirme ile yapılan seçimler, tüketicilerin uzun yıllar memnuniyetle kullanabilecekleri ürünlere ulaşmalarını sağlar" dedi.



Altının güvenilir satış noktalarından alınması tercih ediliyor

Sektör uzmanları, altın satın alırken ürünün ayar bilgisinin açık şekilde belirtilmesine, sertifikalı olmasına ve fiyatlandırma detaylarının şeffaf biçimde sunulmasına dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Güvenilir satış noktalarının tercih edilmesi ise hem ürünün doğruluğu hem de alışveriş güvenliği açısından önemli kriterler arasında yer alıyor. Altın Anne, farklı kullanım ihtiyaçlarına yönelik altın takı ve yatırım ürünlerini tüketicilere sunarken, satın alma sürecinde doğru bilgilendirmenin önemine dikkat çekiyor. Marka, ayar seçimi ve ürün özellikleri konusunda tüketicilerin bilinçli karar verebilmelerine yönelik bilgilendirici yaklaşımını sürdürüyor.

Kaynak: İHA