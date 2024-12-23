Vefat haberini oğlu Furkan Dülger, sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle duyurdu: "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Babam,sırdaşım,yoldaşım,en yakın arkadaşım Sedat Dülger vefat etmiştir. Cenazesi ikindi namazına müteakip Sıracevizler camiinden kaldırılacaktır."

Dülger'in vefatının ardından, başta AK Parti camiası olmak üzere birçok kişi sosyal medya üzerinden taziye mesajlarını paylaştı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan yayımladığı mesajında; "Değerli dava büyüklerimizden, teşkilatımıza bir çok hizmetlerde bulunan Sedat Dülger ağabeyimizin vefatını üzülerek öğrendim. Rabbim kabrini nur, mekânını cennet eylesin. Ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise "Partimizin emektarlarından Sedat Dülger abimizin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun inşallah." dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'ta paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Önceki dönem Yıldırım İlçe Yöneticimiz ve önceki dönem Meclis Üyemiz Kıymetli abimiz Sedat Dülger’in vefatını büyük bir teessür ile öğrendim. Merhum Sedat Dülger abimize Allah’tan rahmet; kıymetli ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun."