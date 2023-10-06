Bursa'da düzenlenen Voleybol Balkan Kupası'nda ikinci gün tamamlanırken, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Umiveezitet Vo Tetovo'yu 3-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaparak adını finale yazdırdı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda ekipler Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibi karşısında ilk seti 25-18 aldı. İkinci seti de 25-14 kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü setten de 25-10 üstün ayrıldı. Bu sonuçla maçı 3-0 kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Balkan Kupası'nda 2'de 2 yaptı ve grubunu lider bitirmeyi garantileyerek adını finale yazdırdı.

Organizasyonun üçüncü gününü maç yapmadan geçecek Bursa Büyükşehir Belediyespor, kupada 7 Ekim 2023 Cumartesi günü şampiyonluk mücadelesi verecek. Bu arada kupanın ikinci gününde oynanan diğer maçta Pigasos, Bosna Sarajevo'yu 3-1 mağlup etti. Balkan Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan ekip, CEV Challenge Cup'ta mücadele etmeye hak kazanacak.

Karşılaşmayı Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer de takip ederken, müsabaka sonrasında oyuncu ve teknik ekibi tebrik etti. Bu arada müsabaka sonrasında Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleyboldan Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi Y. Emre Gelen’in doğum günü kutlandı.



Salon: Cengiz Göllü

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hakkı Çapkınoğlu, Orçun Ergün, Bahov, Fatih Cihan, Onur Kaya, Mehmet Hacıoğlu (Caner Ergül (L), Semih Çelik (L), Emre Berat Fırat, Ahmet Samet Baltacı)

TETOVO: Stoshikj, Shape, Dejan Smovski, Islami, Hristovski, Jovica Smovski (Veseli (L))

Setler: 25-18, 25-14, 25-10

Süre: 59 Dakika (21, 20, 18)