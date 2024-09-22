Bursa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Caddesi'ni 2 saat süreyle trafiğe kapatarak çocuklar için bir oyun alanı oluşturdu. Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklar, seksek, voleybol, misket ve tenis gibi oyunlarla eğlenceli vakit geçirdi. Yeni arkadaşlıklar edinen çocukların aileleri, bu etkinlikten memnun olduklarını ifade etti.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bugün 'Avrupa Hareketlilik Haftası' çerçevesinde Tophane'den başlayarak Mudanya'ya 'Yeniden Yeşile Pedalla' programı çerçevesinde yaklaşık bin civarında bisikletli var. Hepsini yürekten kutluyorum. Bu etkinlik çerçevesinde buraya gelerek çevreye duyarlılığını ortaya koyan tüm bisikletçileri ve bisiklet kullananları kutluyorum. Bisikletin en çevreci ulaşım aracı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızı bisiklet kullanmaya davet ediyorum. Bisiklet yollarını yapmak bizim sorumluluğumuz. Onların güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak için bisiklet yollarını artıracağız. Bisikleti gündelik yaşamda sürekli kullanılabilen bir ulaşım aracı haline getirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Bursa, bisiklet yolu konusunda son derece geride kaldı. Çocuklarımız ve torunlarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için büyük bir sorumluluk üstleniyor, herkesi çevreci olmaya davet ediyorum. Ayrıca, Atatürk Caddesi'ni de 2 saat çocuklarımıza ayırdık. Atatürk Caddesi'ni parka çevirerek çocuklarımıza açtık" diye konuştu.

Atatürk Caddesi, çeşitli etkinlikler sonrası tekrar trafik akışına açıldı.