Bu doğrultuda, Bursa Kent Konseyi öncülüğünde ilçelerde “Hayalimizdeki Bursa’yı Konuşuyoruz” temalı halk buluşmaları düzenlenecek. Yerel halkın planlama sürecine katkı sunacağı bu buluşmalar, vatandaşlarla yerel yöneticiler arasında önemli bir köprü işlevi görecek.

Bilimin ışığında geleceğin Bursa’sını inşa etmeyi hedefleyen 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Bursa Planlama Ajansı ve Danışma Kurulu rehberliğinde yürütülüyor. Planın tüm toplumsal kesimlerin katkısıyla şekillenmesi için de dikkat çekici adımlar atılıyor. Bu kapsamda Bursa Kent Konseyi, ilçe kent konseylerinin iş birliğiyle halk buluşmaları organize edecek. Tanıtım toplantısında konuşan Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, “Vatandaşlarımızın Bursa’nın geleceğine dair hayallerini dinleyerek bu sürece dâhil etmeyi ve alınacak kararlarda onların da sesini yansıtmayı hedefliyoruz” dedi.

Bursa Kent Konseyi Fuaye Alanı’nda yapılan basın toplantısında Aksoy’un yanı sıra, Gemlik, İnegöl, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Nilüfer, Orhangazi, Osmangazi ve Yenişehir Kent Konseyleri başkanları da hazır bulundu. Aksoy, kent konseylerinin demokratik katılımı önceleyen yapılar olduğuna dikkat çekerek, “Bu buluşmalarla birlikte, 2050 yılına kadar Bursa’nın nasıl bir şehir olması gerektiği üzerine vatandaşların fikirlerini alacağız. Böylece ortak akılla şekillenecek bir plan ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

İlk durak: İnegöl

Toplantı serisinin ilki 25 Nisan Cuma günü İnegöl’de yapılacak. Diğer buluşmalar ise şu şekilde devam edecek:

- 29 Nisan Salı: Orhangazi

- 20 Mayıs Salı: Osmangazi

- 21 Mayıs Çarşamba: Yenişehir

- 27 Mayıs Salı: Karacabey

- 28 Mayıs Çarşamba: Gemlik

- 30 Mayıs Cuma: Mudanya

- 4 Haziran Çarşamba: Keles

Kent konseyi olmayan ilçelerdeki toplantı tarihlerinin ise ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor.