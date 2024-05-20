Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı sonrası Uludağ Üniversitesi kampüsünde yapımına başlanan Türkiye’nin en büyük 3. Camisinde kaba inşaat bitme noktasına geldi.

Aynı anda 20 bin kişinin ibadet edebileceği caminin bu yıl içerisinde ibadete açılması bekleniyor.

2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa mitinginde yapılmasını istediği camide 6400 metrekare kapalı, toplam 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilen camiinin yapımında büyük mesafe kat edildi.

75,8 metre yüksekliğinde 4 minaresi olan cami de minarelerin inşası tamamlandı. Kaba inşaatın ardından iç tefrişatına başlanacak caminin, 2024 yılı içinde ibadete açılması bekleniyor. Yaklaşık 6 yıldır devam eden çalışmalar sonunda külliye, sosyal, kültürel her türlü etkinliğin yapılabileceği önemli bir aktivite merkezi olacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Osmanlı dönemi eseri olan tarihi camilerle donatılan Bursa’ya bu döneme ait büyük bir eser bırakmak istediklerini, halkın toplanacağı büyük bir Cuma camiinin yapılmasını istemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istediği büyük cami için en uygun yer Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsündeki alan belirlenmişti.

Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebi ile 4 minareli yapılacak olan külliye şeklindeki caminin kubbe yüksekliği 41,7 metre, minare yüksekliği 75,8 metre olacak ve Bursa’nın her yerinden görülebilecek. Açık ve kapalı alanlarda aynı anda toplam 20 bin kişinin ibadet edeceği külliye bünyesinde 1500 kişilik konferans salonu da yer alacak.