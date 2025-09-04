Sabah saatlerinde açıklanan verilere göre gram altın 4 bin 650 liradan alıcı bulurken satış fiyatı 4 bin 711 lira seviyesinde gerçekleşti.

Altın türleri arasında en çok tercih edilen çeyrek altın ise 7 bin 619 liradan alınırken, satışta 7 bin 686 liradan işlem görüyor. Eski çeyrek altın 7 bin 465 liradan alınırken 7 bin 536 liradan satılıyor. Yarım altının alış fiyatı 15 bin 238 lira, satış fiyatı ise 15 bin 372 lira olarak kaydedildi. Tam altın ise 30 bin 382 liradan alınıp 30 bin 603 liradan satılıyor.

Diğer yandan 22 ayar bileziğin gram fiyatı 4 bin 251 lira alış, 4 bin 477 lira satış seviyesinde bulunuyor. 14 ayar altın ise 2 bin 557 liradan alınıyor, satışta 3 bin 553 liradan işlem görüyor.