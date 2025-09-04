Görüşmede otomotiv sanayisinin Türkiye ekonomisi için taşıdığı stratejik öneme dikkat çeken Bakan Bolat, sektörün üretim, ihracat ve istihdama en güçlü katkıyı sunan alanlardan biri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda otomotivde küresel rekabet gücünü artıracak her türlü çalışmayı desteklediklerini ifade etti.

Bakan Bolat, sektör temsilcilerinin görüş, öneri ve taleplerinin yol haritasının belirlenmesinde kritik rol oynadığını belirterek, “TAYSAD gibi sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren sivil toplum kuruluşlarımızla yakın iş birliği içerisinde çalışmayı ve ortak akılla hareket etmeyi son derece kıymetli buluyoruz” dedi.