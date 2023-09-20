Bursa’nın Kestel, Mudanya ve İznik ilçelerinde belediye başkan adayları kim olacak? Hangi partiden hangi isimler daha şanslı? Bursa kulislerinde hangi isimler öne çıkıyor? İşte çok konuşulacak kulis isimleri…

KULİS HABER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Yerel seçim süreci ile Ankara ve Bursa kulisleri de hareketlendi. Bursa’nın önemli ilçelerinden Kestel, Mudanya ve İznik’te belediye başkan aday adayları isimleri dilden dile dolaşıyor. Fısıltı gazetesinin bu ilçelerdeki manşet isimleri, kulislerdeki isimlerle değişkenlik gösteriyor.

KESTEL’DE KİM HANGİ PARTİDEN ADAY ADAYI OLACAK?

AK Parti’de mevcut belediye başkanı Önder Tanır’ın yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği henüz belirsizliğini sürdürüyor. Ekmek fiyatı ile gündeme gelen Önder Tanır, bu konuda artı değer kazanmıştı. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’ın Osmangazi Belediye Başkan aday adaylığında kulislerde sıkça ismi geçiyor.

Kestel’de değişim sinyali veren AK Parti’de aday adayları isimleri öne çıkmaya başladı. Resmen aday adayı açıklaması yapmayan isimler, AK Parti Genel Merkez ve Bursa’da hatırı sayılır isimleri araya koyarak şanslarını deniyor.

Henüz bir ışık alamayan isimler, 7 Ekim’de yapılacak AK Parti Genel Kurulu’nda görev alacak isimlerin belirlenmesini bekliyor.

Ankara kulislerinde ise, yerelde değişim beklenen ilçeler arasında yer alan Kestel ile ilgili kamuoyu yoklamalarına devam ediyor. Elde edilecek sonuçlar, aday adayları değerlendirme sürecinde etkili olacak.

Şu ana kadar öne çıkan ve teşkilatın istediği isim olarak bilinen en belirgin isim Ali Zeybek.

Öte yandan 3 dönem kuralına takılan eski Milletvekili Atilla Ödünç’ün her ne kadar Gürsu’dan gösterileceği konuşulsa da, Kestel’de de adı geçiyor.

CHP’de ise, 5 Kasım’da yapılması düşünülen Kurultay’da çıkacak sonuca bağlı. Kılıçdaroğlu devam ederse, CHP’nin Kestel Belediye Başkan adayının Yıldıray Atlı olacağı konuşuluyor.

Yine CHP’de öne çıkan bir isim olan Volkan Durgut da, adaylık için öne çıkıyor.

İyi Parti’de Mehmet Kalpan ismi kulislerde en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Selçuk Türkoğlu’na yakınlığı ile bilinen Kalpan’ın aday olmasına sıcak bakıldığı ancak alternatif isim arayışlarının da sürdüğü belirtiliyor.

MHP’nin Bursa’da istediği ilçelerin başında geliyor Kestel. 2019 seçimlerinde sadece Yenişehir ile yetinen MHP’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Bursa’da en az 3 ilçe istediği biliyor. Bu ilçelerden birinin de Kestel olmasına sıcak bakıldığı belirtiliyor. Eğer Cumhur İttifakı’nın adayı MHP’den olursa, İsmet Büyükataman’ın cebinde adayın isminin hazır olduğu da kulislerde dillendiriliyor.

Saadet Partisi’nde ise öne çıkan tek isim Mehmet Akbaba. Deva ve Gelecek Partisi de CHP’nin kurultayını ve olası ittifakı bekliyor.

Saadet Partisi, Deva ve Gelecek Partisi, olası ittifakta en az 25 belediye almayı hedefliyor. Nitekim, bu partilerin tek başına seçime girmeleri halinde alabilecekleri belediye sayısının Türkiye geneli 3’ü geçemeyeceği Ankara kulislerinde konuşuluyor.

MUDANYA’DA KİM HANGİ PARTİDEN ADAY ADAYI OLACAK?

AK Parti’de Mudanya Belediye Başkan adayı olarak 2019 seçimlerinde sahne alan Ahmet Murat Ünal’ın yeniden aday olmak istediği belirtiliyor. Yine Büyükşehir Belediye Meclis Üyesiha Arif Bayrak, en güçlü aday adayları arasında ilk sırada yer alıyor.

AK Parti kanadını yoklayan inşaat mühendisi Emre Akdemir de, kulislere göre adaylıkla ilgili çalışmalar yaptığı, AK Parti Bursa ve genel merkezin desteğini almaya çalıştığı belirtiliyor.

Mudanya’da bir başka isim ise, CHP’nin eski Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı olan Necati Şahin.

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı netleştikten sonra bu ilçede adayın belirleneceği ve AK Parti’nin en çok almak istediği belediye olduğu kulislerde konuşuluyor.

CHP’de ise, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ile yola devam edilmeyeceği, yeni bir isim üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.

Bu iddia son günlerde güçlü bir şekilde CHP Genel Merkez’de dillendirildiği, 5 Kasım’da yapılacak kurultay sonrası netlik kazanacağı ifade ediliyor.

CHP’nin İyi Parti ile ittifak yapması durumunda Mudanya’nın İyi Parti’ye verilebileceği de kulislerde sıkça konuşulan konulardan biri.

Mudanya’da CHP’nin adayı olarak ismi geçen ilçe esnaflarından Yusuf Akbulut da, güçlü isimler arasında yer alıyor.

MHP’de ise, Cumhur İttifakı çerçevesinde AK Parti adayını destekleyeceği ve aday çıkarmayacağı konuşuluyor.

İyi Parti’de ise, Hüseyin Hatipoğlu ismi öne çıkarken, Mudanya Belediye Başkan adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.

İZNİK’TE KİM HANGİ PARTİDEN ADAY ADAYI OLACAK?

AK Parti’nin mevcut belediye başkanı Kağan Mehmet Usta, yeniden aday olmak için görev beklediğini yakın çevresine ilettiği belirtiliyor.

Adaylık için istifa eden eski ilçe başkanı Halil İbrahim Gökbulut da en güçlü aday adayları arasında yer alırken, İsmail Topuz ve Önder Bulut isimleri de öne çıkıyor.

CHP’de 2019 yerel seçimlerinde aday çıkaramayarak İyi Parti adayını desteklediğini hatırlayalım. İznik’te oy oranı düşük olan CHP’nin güçlü bir aday arayışında olduğu, ittifak yapılırsa İyi Parti adayını destekleyeceği belirtiliyor.

Yine Meclis Üyesi Hüseyin Kutlu’nun da aday olmak istediği, bu konuda CHP Bursa ve genel merkezden destek arayışı içinde olduğu dile getiriliyor.

İyi Parti’debelediye başkan adaylığı için Mustafa Küçük ve Kenan Karakaş ismi öne çıkıyor. 2019 seçimlerinde yüzde 45 oy alan Kenan Karakaş’ın yeniden aday gösterilebileceği kulislerde konuşuluyor.

MHP’nin ise, ittifak çerçevesinde İznik’te AK Parti adayına destek vermesi beklenirken, MHP’nin Bursa’da istediği 3 ilçe arasında İznik’in de olduğu kaydediliyor.