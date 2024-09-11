Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü, Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen ‘11 Eylül Kurtuluş Paneli’ ile kutladı. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkan Vekili ve uzman akademisyenlerin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Panelde konuşan Başkan Bozbey, Bursa’nın 2 yıl, 2 ay, 2 gün süren Yunan işgalinden kurtuluşunu hatırlatarak, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının mücadelesiyle Bursa, 11 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtarıldı. Bu süreçte yaşanan zulümlerin gelecekteki kuşaklara aktarılması, tarih bilincinin korunması için çok önemlidir," dedi. Bozbey, Atatürk'ün Bursa'yı "Yeşil Yurt" olarak tanımladığını vurgulayarak, Bursa'nın yeşiline, kültürüne ve geçmişine sahip çıkmanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Panele geçmeden önce, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından 'Bursa’nın işgal ve kurtuluşu' konulu bir belgesel gösterimi yapıldı. Panelin moderatörlüğünü Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Saime Yüceer üstlendi. Başkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Seçil Karal Akgün, Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Behçet Kemal Yeşilbursa ve Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan, Bursa'nın işgal, mücadele ve kurtuluş yıllarına dair bilgi ve belgeleri katılımcılarla paylaştı.

Başkan Bozbey, panele katılan akademisyenlere teşekkür ederek, "Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir Bursa bırakmak için çalışıyoruz. Bursa, tarihte yaşadığı zorlukları unutmadan, geçmişine sahip çıkarak daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerlemelidir," şeklinde konuştu. Panel, Bursa'nın tarihi ve kültürel değerlerine dair derinlemesine bilgi edinme fırsatı sundu.