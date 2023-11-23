Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Yıldırım'da su kesintisi yapılacağı bildirildi.

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BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi Yiğitler Cadde ve civarında 24.11.2023 ile 05.12.2023 tarihleri arasında 10:00-16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

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