Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Mustafakemalpaşa ilçesinde su kesintisi yapılacağını açıkladı.
BUSKİ Genel Müdürlüğü'nden tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:
BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mustafakemalpaşa İlçesi, Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpaşa Küçük Sanayi Sitesi ve civarında, 09.12.2023 - 09.01.2024 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.