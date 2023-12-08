Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Mustafakemalpaşa ilçesinde su kesintisi yapılacağını açıkladı.

'Efeslim Kart' hem esnafa, hem vatandaşa kazandırıyor 'Efeslim Kart' hem esnafa, hem vatandaşa kazandırıyor

BUSKİ Genel Müdürlüğü'nden tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi: 

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mustafakemalpaşa İlçesi, Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpaşa Küçük Sanayi Sitesi ve civarında, 09.12.2023 - 09.01.2024 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Ekran görüntüsü 2023-12-08 124418