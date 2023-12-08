Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Mustafakemalpaşa ilçesinde su kesintisi yapılacağını açıkladı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü'nden tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi: