Düzenlenen etkinliğin ardından Orhaniye Mahallesi Platformu adına açıklama yapan İbrahim Acar şu ifadeleri kullandı;

"Mahallemizin kıymetli büyüğü, rahmetli Muhtarımız Veli Çetin’in başlattığı emanete sahip çıkıyoruz.

Onun bizlere miras bıraktığı Cumartesi kahvaltılarımıza aynı heyecan ve aynı samimiyetle devam ediyoruz.

Bu vesileyle, mahallemize birlik ve beraberlik ruhunu aşılayan, her daim güzel hatıralarla andığımız Muhtarımız Veli Çetin’i rahmet ve minnetle anıyoruz.

Mevlam mekânını cennet, makamını ali eylesin.

Birlikte daha güzeliz, Orhaniye Mahallesi."