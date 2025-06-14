15 Haziran Pazar günü saat 21.00’de, Hikmet Şahin Kültür Parkı içindeki amfi tiyatroda “Gönüllere Şifa” Tilavet ve İlahiler Gecesi düzenlenecek.

Geceye, Türkiye’nin sevilen ilahi sanatçısı Sedat Uçan ile Kur’an-ı Kerim tilaveti alanında dünya birincilikleri bulunan kıymetli hafızlar Alpcan Çelik ve Ahmet Yüksel konuk olacak.

Kur’an-ı Kerim tilaveti, kasideler, ilahiler ve semazen gösterileriyle süslenecek programda, katılımcılara manevi yönden zengin bir atmosfer sunulacak.

TİLAVET, İLAHİLER VE SEMAZEN GÖSTERİLERİ OLACAK

Etkinliğe tüm İnegöl halkını davet eden İnegöl Erzurum Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sinan Döngel, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İnegöl Erzurum Kültür ve Dayanışma Derneği olarak, manevi iklimin kalpleri kuşatacağı anlamlı bir geceye daha imza atıyoruz.

15 Haziran Pazar günü saat 21.00’da, Hikmet Şahin Kültür Parkı içindeki amfi tiyatroda düzenleyeceğimiz “Gönüllere Şifa” Tilavet ve İlahiler Gecesi programımıza tüm halkımız davetlidir.

Programımıza, ülkemizin sevilen ilahi sanatçılarından Sedat Uçan ile Kur’an-ı Kerim tilaveti dalında dünya birincilikleri bulunan kıymetli hafızlarımız Alpcan Çelik ve Ahmet Yüksel katılım sağlayacak. Gecemizde Kur’an-ı Kerim tilaveti, kasideler, ilahiler ve semazen gösterileri yer alacak. Bu özel programda gönüller huzur bulacak, kalpler manevi bir iklimde birleşecek.

İnegöl Erzurum Kültür ve Dayanışma Derneği olarak en temel gayemiz, İnegöl’de yaşayan hemşehrilerimizi ve tüm gönül dostlarını bir araya getirmek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektir. Manevi atmosferiyle hafızalarda yer edecek bu geceye tüm İnegöl halkını davet ediyor, katılımlarınızla bizlere güç vermenizi temenni ediyoruz.”