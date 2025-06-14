Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet YILDIZ, Saadet Partisi'nin Pazar günü Üsküdar Meydanı'nda gerçekleştireceği Özgür Gazze Mitingi'ne ilişkin açıklama yaparak tüm İnegöllüleri davet etti.

Ahmet YILDIZ, basın açıklamasında Gazze Mitingi'ne ilişkin şunları dile getirdi:

“Gazze bu çağın utancı olarak ifade edilebilir. 7 Ekim'den bugüne 19 aylık süre içerisinde Gazze'de taşların/toprakların bile ağladığı, insan vicdanının kabul edemeyeceği, vahşi bir katliama tanıklık ediyoruz. Gazze insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden birini yaşıyor. Ne yazık ki dünya seyrediyor. Müslüman ülkeler ise sadece göstermelik kınamalarla yetiniyor. Gazze'deki katliama karşı idareciler nezdindeki sessizliği bir çığlık ile kırmak gerekiyordu. Saadet Partisi ve Milli Görüş Hareketi'nin var olduğundan bugüne Filistin hassasiyetini herkes bilir. İnşallah Pazar günü saat 17.00'de Saadet Partisi olarak Üsküdar Meydanı'nda olacağız.” Dedi.

İNEGÖL’den İSTANBUL’A ÜCRETSİZ OTOBÜS KALKACAK

Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatının mitinge katılım için organizasyon hazırlıklarını da tamamladığını ifade eden Ahmet YILDIZ katılmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulundu: “Pazar günü saat 12:00’de Saadet Partisi İlçe binamız önünden otobüslerimiz kalkacak. Katılım sağlamak isteyen vatandaşlarımız sosyal medya ve basın aracılığıyla paylaştığımız ilanlardaki irtibat numaralarından kayıt yaptırabilirler. Parti farkı gözetmeden, yüreği Gazze için sızlayan herkesi bu mitinge davet ediyoruz.”

Yapacakları mitingin siyasi bir çağrı değil, insanlığa çağrı olduğunu ifade eden YILDIZ “Gazze'de bebeğinin parçalanmış cesedini havaya kaldırıp yardım çağrısında bulunan anne için kim hassasiyet hissediyorsa Üsküdar'a bekliyoruz. Çağrı tüm kesimlerin vicdanında karşılık bulacağına inanıyorum” dedi.