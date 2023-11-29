Bursa’da hafta sonu etkili olan fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi. Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde deniz kara ile birleşti. Fırtınanın etkisi ile tekneler sürüklenirken, dalgalar adete sahil duvarlarını dövdü. Bazı evler sular altında kalırken, dalgalar tekneleri sürükledi. Jandarma Kurşunlu sahil yolunu trafiğe kapattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ, AFAD, MAK ve Gemlik Belediyesi ekipleri yollarda biriken deniz ve sel sularını tahliye etti. BUSKİ ekipleri, evlerin bodrum ve giriş katlarına dolan suların tahliyesi için yoğun mesai harcadı. Bunun yanında sahil bandında özellikle Gemlik’in merkez ile Kumla, Karacaali, Kurşunlu ve Gençali mahallelerinde fırtına ve deniz taşkınlarının verdiği zararın etkilerinin ortadan kaldırılması için çalışma başlatıldı.



Ekiplerimiz teyakkuzda

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik’in Karacaali Mahallesi'nin sahil bölgesinde devam eden temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. Fırtınanın etkisinin birkaç gün daha süreceğini hatırlatan Başkan Aktaş, muhtemel olumsuzluklara anında müdahale etmek için tüm ekiplerin hazır beklediğini kaydetti. Ekiplerin hızlı hareket etmesi sayesinde ciddi bir olumsuzluk yaşanmadan duruma müdahale edildiğini kaydeden Başkan Aktaş, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın 3 kepçe, 4 arazöz, 1 greyder, 4 kamyon, 10 kamyonet, 1 süpürge olmak üzere toplam 23 araç ve 90 personelle bölgede çalışma yaptığını vurguladı. Denizden sahile, 40 kamyonu aşkın malzeme taşındığını dile getiren Başkan Aktaş, BUSKİ tarafından Kurşunlu ve Gençali mahalleleri ile Cumhuriyet Mahallesi’nde de gerekli çalışmaların yapıldığını açıkladı.



Kurşunlu Cumhuriyet Mahallesi 3. sahilde trafiğe kapanan yol, iş makinesiyle temizlendiğini ifade eden Başkan Aktaş şu şekilde konuştu: “Yağmur suyu ızgaraları temizlenip deniz suyu tahliye edildi. Kurşunlu Mahallesi’nde taşkının etkilerini azaltmak amacıyla sahildeki tüm yağmur suyu sistemindeki ızgara ve kapaklar açıldı. Kurşunlu Mahallesi Tahtalı Çarşı, marina ve buraya yakın sahil kesiminde taşkından etkilenen yaklaşık 30 binada su tahliyesi yapıldı. Ekiplerimiz ince temizliğe devam ediyor. Fırtınanın 1-2 gün daha etkili olması bekleniyor. Tüm ekiplerimiz görev başında hazır. Rabbim, şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten korusun”