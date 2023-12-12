Bursa'da 12 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunan sapık İnegöl de polis ekiplerince yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçluların yakalanması çalışmalarını sürdürüyorlar.
Devriye aran ekip şüphelendikleri şahsı durdurup sorguladılar. Sorgulamada Bursa da 12 yaşındaki kıza yönelik işlediği cinsel taciz suçundan arandığı tespit edilen B.Y. isimli sapık ekiplerce gözaltına alındı.
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ÖZNUR DEDE