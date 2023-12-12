Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten kiralarla ilgili açıklama geldi.



Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. (Özel) Denizlerin prensi lüfer tezgahlarda azaldı, kilosu 750 liraya çıktı Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024’te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte.