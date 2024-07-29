Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranlarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Doğancı Barajı'nın doluluk oranı %47, Nilüfer Barajı'nın doluluk oranı ise %83 olarak açıklandı.

BUSKİ, su kaynaklarının etkin kullanılması gerektiğine dikkat çekerek, "Kaynaklarımızı israf etmemeli, gereksiz kullanımının önüne geçmeliyiz" uyarısında bulundu. Bu çağrı, su tasarrufunun önemine vurgu yaparak, vatandaşların su kullanımında daha dikkatli olmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.