Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin göz bebeği İstanbul Caddesi'ni modernleştirmek ve kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla büyük bir projeye imza atıyor. Bu kapsamda, proje 1. Etap inşaatlarının tamamlanmasının ardından, 2. Etap alanında bulunan son binanın yıkımı da gerçekleştirildi. Ayrıca, Beşyol Kavşağı dönüş kollarının yapılmasına olanak sağlayacak olan bu proje, Bursa'nın depreme karşı daha dayanıklı hale gelmesini hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın birinci derece deprem kuşağında bulunması nedeniyle kentsel dönüşüm projelerine özel bir önem veriyor. Yıpranmış ve riskli binaları iyileştirerek, depreme dayanıklı konutlar ve güvenli yaşam alanları oluşturmayı amaçlıyor. Tamamlanan, devam eden ve planlanan dönüşüm projeleriyle birlikte Bursa'ya yaklaşık 10 bin yeni konut kazandırılması hedefleniyor. Bu çerçevede, Marmara Depremi'nin yıl dönümünde Yiğitler Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında hak sahiplerine anahtarlarını teslim eden Büyükşehir Belediyesi, Tarihî Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Hisar Bölgesi, Sıcaksu, Gaziakdemir, Akpınar 1050 Konutlar, Altıparmak, Karapınar ve Arabayatağı gibi önemli projelerle kentsel dönüşüm hamlesine liderlik ediyor.

Proje İkinci Etap İle Devam Ediyor

İstanbul Caddesi, Bursa'nın İstanbul'a açılan kapısı olarak büyük bir öneme sahip, ancak plansız yapılar ve düzensiz tamirhaneler nedeniyle görüntü kirliliği yaşanıyordu. İşte bu noktada başlatılan Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabında 193 konut, 118 ofis ve 30 dükkânın inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 103 konut, 77 ofis ve 13 dükkân, bölgenin dönüşümünde rezerv olarak kullanılmak üzere korundu. Projenin ikinci etabı için gerekli kamulaştırma ve yıkım çalışmaları tamamlandı. Bu yeni etapta toplam 816 konut ve 81 dükkan inşa edilecek. İkinci etap çalışmalarının başlaması, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'ın da katıldığı bir törenle kutlandı. Bu proje, Bursa'nın modernleşmesine ve geleceğe daha güçlü bir şekilde ilerlemesine önemli bir katkı sunuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 1. etabındaki inşaatları başarıyla tamamlarken, şimdi de 2. etap çalışmalarına yoğunlaşıyor. Toplamda 362 binada yer alan 954 bağımsız bölümün yıkımı başarıyla tamamlandı ve proje, bölge trafiğine önemli bir nefes aldıracak. Beşyol Kavşağı dönüş kolu inşaatı için gereken alan temizlendi ve imalata yakın bir süre içinde başlanması planlanıyor. Bu sayede, Bursa - İstanbul aksında ve Çelebi Mehmet Bulvarı doğu-batı aksında kesintisiz ve güvenli bir ulaşım sağlanmış olacak. Beşyol Kavşağı'nın tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki trafik akışının hızlanması bekleniyor ve bu kavşakta bulunan trafik ışıkları kaldırılacak. Beşyol Kavşağı'nın ihalesi tamamlanmış olup, yıl sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ikinci etap alanında gerçekleştirilen son bina yıkımı töreninde bir konuşma yaparak, kentsel dönüşümün belediyecilik alanında zorlu bir süreç olduğunu vurguladı. Başkan Aktaş, Bursa'nın deprem riski taşıyan bir bölge olduğunu hatırlatarak, vatandaşların evlerini yenilemek için gerekli masrafları göze alması gerektiğini ifade etti. Projeyi sadece daire satmak için değil, Bursa'nın dönüşümünü ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Aktaş, kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.

Ayrıca, Başkan Aktaş, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile birlikte yürüttükleri çalışmaların Bursa'nın depreme karşı dayanıklı hale gelmesine katkı sağladığını ve bu çalışmalarda önemli aşamalara ulaşıldığını açıkladı. Başkan Aktaş, İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin hızla devam ettiğini ve diğer bölgelerde de benzer çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Başkan Aktaş, projelerinin birinci önceliğinin vatandaşların güvenliği ve geleceği olduğunu vurgulayarak, rant amaçlamadıklarını, Bursa'nın gelişimine ve güvenliğine odaklandıklarını belirtti. Bu çerçevede, Beşyol Kavşağı'nın ihalesinin tamamlandığını ve çalışmalara hızla başlayacaklarını açıkladı. Ayrıca, Altıparmak bölgesinde de çalışmalara yıl sonuna kadar başlayacaklarını ifade ederek, Bursa'nın dönüşümünde kararlı olduklarını vurguladı.

Aktaş'ın konuşmalarının ardından, ikinci etap alanındaki son bina yıkımı da gerçekleştirildi.