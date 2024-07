Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi, doğayı temiz tutmak ve çocuklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına dünya çapında yürütülen ‘Plastiksiz Temmuz Hareketi’ne destek veriyor.



Günümüzde hayatın her alanında yaygın olarak kullanılan plastikler, en büyük çevresel kirlilik kaynağı olarak görülüyor. Plastiğin yaygın kullanımı, kalıcı plastik kirliliğine neden olurken, 1960'lardan 2015’e dünya çapındaki plastik üretimi yirmi kat artarak 322 milyon tona ulaştı. 1974 yılında kişi başına düşen yıllık küresel plastik tüketimi 2 kilogram iken bugün 43 kilograma çıktı. Bu rakamın gün geçtikçe artması da bekleniyor. Plastik atığın sadece yüzde 9'u geri dönüştürülürken, günümüzde alışverişlerde kullanılan plastik poşetler ve kaplar toplam plastik atıklarının yüzde 45,72'sini oluşturuyor. Günümüzde yaklaşık 700 canlı türünün plastiklerden etkilendiği tahmin ediliyor. Plastik tüketiminin mevcut hızında artması halinde 2050 yılına kadar 12 milyar ton plastiğin çöplüklerde depolanacağı tahmin ediliyor.



Plastiksiz Temmuz Hareketi nedir?

Tek kullanımlık plastik tüketimine karşı farkındalık uyandırmak adına 2011 yılında dünya çapında ‘Plastiksiz Temmuz’ hareketi başlatıldı. Plastiksiz Temmuz ile bir ay boyunca plastik kullanımının en aza indirilmesi hedefleniyor. Bu uygulamayı alışkanlığa dönüştürmeyi amaçlayan hareket, sadece bir ay değil tüm yıl boyunca plastiksiz kullanımı amaçlıyor.



Amaç, plastik kullanımının en aza indirilmesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi de Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Bursa Kent Konseyi ile birlikte plastik kullanımının azaltılması amacıyla ‘Plastiksiz Temmuz Hareketi’ne destek verme kararı aldı. Temmuz ayı boyunca tek kullanımlık plastiklerin kullanımının en aza indirilmesini amaçlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca düzenleyeceği programlarla farkındalık oluşturarak doğanın temiz tutulmasını amaçlıyor.



Neler Yapabiliriz?

Temmuz ayı boyunca ambalajlı ürün almayı en aza indirebiliriz. Alışverişlerimizde plastik poşet yerine bez çanta kullanabiliriz. Meşrubat içerken pipet kullanmayabiliriz. Bol çay, kahve tüketiyorsak çantamızda, ofisimizde ya da arabamızda tekrar kullanılabilir bardak veya termoslardan bulundurabiliriz. Böylelikle bu içecekler için plastik bardak kullanmayız. 80 milyon insanın günde yalnızca bir bardağı atmasıyla oluşacak atık miktarını azaltabiliriz. Buzdolabı poşeti ve streç film kullanmak yerine tekrar kullanılabilir, yıkanabilir, ağzı kapaklı saklama kaplarını tercih edebiliriz.



“’Plastiksiz Temmuz Hareketi’ne destek veriyoruz”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu Temmuz’un geleceğimizi korumak, doğamızı temiz tutmak ve çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına harekete geçme zamanı olduğunu söyledi. Her yıl 20 milyon tondan fazla plastiğin denizlere karıştığını belirten Başkan Mustafa Bozbey, “Plastik kullanımı yaşam alanlarımızı tehdit ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa Kent Konseyi ile birlikte plastik kullanımının azaltılması amacıyla dünya çapında yürütülen ‘Plastiksiz Temmuz Hareketi’ne destek veriyoruz. Siz de Plastiksiz Temmuz Hareketi’ne destek verebilirsiniz. Nasıl mı? Elinizden geldiğince plastik tüketimini azaltarak” dedi.



“Geleceğimiz için bugünden harekete geçelim”

Pet şişe, poşet, pipet, plastik tabak, çatal, ıslak mendil kullanmayarak ilk adımın atılabileceğini dile getiren Başkan Bozbey, “Gelin bugünden başlayarak tek kullanımlık plastik ürünleri hayatımızdan çıkaralım. Bez çantalar, matara ve termoslar, geri dönüştürülebilir torbalar gibi çevre dostu alternatifleri tercih edelim. Çocuklarımıza daha temiz ve daha sağlıklı bir Bursa bırakmak için ‘Plastiksiz Temmuz Hareketi’ne destek verelim. Sizin katkınız, geleceğimiz için çok önemli. Her birimizin atacağı küçük adımlar, büyük değişimlere yol açacaktır. Hep birlikte daha temiz, daha yeşil ve sürdürülebilir Bursa için el ele verelim. Geleceğimiz için bugünden harekete geçelim” dedi.

Kaynak: BÜLTEN