Dr. Yıldırım’ın ardından yeni İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin oldu.

Yıllardır Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Mustafa Çetin, Mart ayı başında görevinden istifa eden Dr. Orkun Yıldırım’ın ardından görevi vekâleten yürütüyordu. Bugün itibariyle Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS)’ye ismi düşen Uzm.Dr.Çetin yeni il sağlık müdürü oldu.

Uzm. Dr. Mustafa Çetin kimdir?

1975 Isparta'da doğdu. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde tamamladı. Uzmanlık eğitimini Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamlayarak Aile Hekimliği Uzmanı oldu.

Devlet hizmet yükümlüsü olarak görev yaptığı Siirt Baykan Devlet Hastanesinde Başhekimlik görevini yürüttü. Bursa Keles Devlet Hastanesi Başhekimliği yaptı. Aile hekimi olarak çeşitli aile sağlığı merkezlerinde ve uzman hekim olarak çeşitli hastanelerde görev yapan Dr.Çetin Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı olarak görev yapmaktaydı.

Uzm.Dr.Çetin, evli ve üç çocuk babasıdır.