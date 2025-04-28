Türbeye benzetilen mezarda ve çevresinde bazı detaylar dikkat çekti.

Terör örgütü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, ölümünün ardından Pensilvanya’daki evinin bahçesine gömülmüştü. FETÖ’nün merkezi olarak bilinen ABD’nin Pensilvanya eyaletine bağlı Saylorsburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center adlı kampüste, 20 Ekim 2024'te ölen örgüt elebaşı Fethullah Gülen’in mezarı türbeye benzetildi.

Gülen’in evinin bahçesine gömülen mezarın camekanlarla çevrildiği ve üzerine siyah çizgili çardak benzeri bir yapı inşa edildiği görüldü. Örgüt merkezinin içerisinde park halinde bekleyen kepçe ve iş makinaları da dikkat çekti.

Silahlı korumaların yerinde olmadığı dikkat çekerken, kamp içerisinde bulunan misafirhanelerdeki insan hareketliliği ve çok sayıda aracın varlığı gözlendi. Yaşanan hareketliliğin FETÖ’nün üst düzey yöneticilerinin miras krizi sebebiyle bir araya gelmesinden kaynaklandığını öğrenildi.

Gülen’in kardeşi Mesih Gülen, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ağabeyinin ölümünün ardından açıklanan iki ayrı vasiyetin çelişkili olduğunu 25 sayfalık bir dilekçe ile mahkemeye sunduklarını belirtti. Mesih Gülen, ortaya çıkan ikinci vasiyet mektubunun sahte olduğunu öne sürerek konuyu yargıya taşıdığını duyurdu.

Açıklamasında ciddi usul ve hukuki sorunlara dikkat çeken Mesih Gülen, söz konusu vasiyetin, FETÖ’nün finans trafiğini yöneten Cevdet Türkyolu tarafından gündeme getirildiğini kaydetti. Türkyolu’nun yönlendirdiği iddia edilen ikinci vasiyetteki telif gelirlerinin harcanacağı alanlar ve yönetimine dair ifadelerin ağabeyi Fethullah Gülen’in gerçek iradesini yansıtmadığını savundu.

Son dönemde ortaya çıkan taht kavgaları ve miras davalarının FETÖ’nün Pensilvanya’daki merkezinde ciddi bir huzursuzluğa neden olduğu ifade ediliyor. Kampta alınan yeni güvenlik önlemleri ve üst düzey yöneticiler arasında yaşanan çekişmelerin, örgüt içinde çözülmeye neden olabileceği kaydedildi.