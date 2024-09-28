Ligin ilk haftasında Düzcespor’u 2-0 yendikten sonra 2. hafta kendi saha ve seyircisi önünde Tokat Plevne’yi 3-0, yine 3. hafta maçında deplasmanda Ergene Velimeşespor’u 3-0’la geçerek 9 puanla gol yemeden liderlik koltuğuna oturan Yeşil Beyazlılar, 1984 Muşspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

KAZANAN TAKIMI BOZMAYACAK

Kırmızı kart cezalısı Muhammet Can Akçay’ın forma giymeyeceği maçta , Pablo Batalla’nın ilk 11’de kazanan takımı bozmaması bekleniyor.

3 maçta rakip fileleri 8 kez havalandıran ekibimiz, kendi kalesinde ise hiç gol görmedi. Grupta Karşıyaka ile birlikte gol yemeyen 2 takımdan biri olan Bursaspor, 1984 Muşspor karşısında da kalecisi Anıl Atağ ve defans hattına güveniyor.

İlhan Depe, Ahmet İlhan Özek ve Furkan Özyapı gibi formda oyuncularına güvenen Yeşil Beyazlılar, stadı dolduracak olan yaklaşık 40 bin kişiye bol gollü bir galibiyet izlettirmek istiyor.

MUŞ’TAN GELECEKLER MİSAFİR EDİLECEK

Bursaspor taraftarları ise daha önceki yıllarda kurulan dostluk nedeniyle, Muş’tan gelecek taraftarlara yemek verme kararı aldı. Maç öncesi buluşacak taraftarlar örnek bir duruş sergileyecekler.

MUŞ BURSA’YA FORMDA GELİYOR

Yeşil Beyazlıların 4. Hafta konuğu olacak olan 1984 Muşspor ise bu yıl ki başlangıcı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İlk hafta kendi evinde Kahramanmaraşspor’u 1 –0 yenen ekip, 2. hafta Silifke Belediye deplasmanında aldığı 0-0’lık sonuçla 1 puanı cebine koydu. Geçtiğimiz hafta grubun dikkat çeken takımlarından Belediye Kütahyaspor’u kendi evinde 2-1 yenen ekip, 3 hafta da topladığı 7 puanla rakiplerine göz dağı verdi.

1984 Muşspor’u ilk 3 haftada attığı 2 golle 36 yaşında ki deneyimli futbolcusu Efe Karaoğlu ayakta tuttu. Konuk ekip, son oynanan karşılaşmada ki ilk 11’in yaş ortalaması ile mücadele etti.

BURSASPOR-1984 MUŞSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Bursaspor ve 1984 Muşspor arasında oynanacak olan 3. Lig 1. Grup mücadelesi 29 Eylül Pazar günü saat 19.00’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak. Maç Line TV’den canlı yayınlanacak.