Faal futbolculuk kariyerini sürdürürken yazarlıkla da dikkat çeken Bekir Sevgi, kaleme aldığı “Sevgili Kale: Üç Direk Arasında Başlayan Hikâye” adlı eseriyle spor camiasında farklı bir ilke imza attı. Aktif futbolculuk yaşamına devam ederken kitap yazan isimlerden biri olan Sevgi, bu yönüyle de öne çıktı.

27 YILLIK KARİYERİNİ "GENÇLİK YILINDA" GENÇLERLE PAYLAŞIYOR

Uzun yıllara dayanan spor hayatını eserine taşıyan başarılı file bekçisi, kitabında 27 yıllık kariyerini ve yaşam hikâyesini okuyucularla buluşturdu. “Sevgili Kale: Üç Direk Arasında Başlayan Hikâye”, yalnızca bir futbol öyküsü değil; aynı zamanda azim, mücadele ve adanmışlık dolu bir yaşamın yansıması olarak değerlendiriliyor. Bekir Sevgi, bu hikâyeyi İnegöl Belediyesi’nin “Gençlik Yılı” programları kapsamında okullarda öğrencilerle buluşarak da paylaşmaya devam ediyor. Gençlerle bir araya gelen Sevgi, hem sporculuk kariyerini hem de hayat tecrübelerini aktararak ilham veriyor.

BAŞKAN ADEMOĞLU'NDAN TEBRİK

Sultan Su İnegölspor Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ise Bekir Sevgi’nin kulüp için taşıdığı öneme dikkat çekerek, “Bekir Sevgi, yalnızca sahadaki performansıyla değil, saha dışındaki duruşu ve karakteriyle de örnek bir sporcu. Takım arkadaşlarının sevdiği, gerektiğinde bir abi, gerektiğinde ise sahada sorumluluk alan bir lider olarak öne çıkıyor. Bizler sadece sahada başarı hedefleyen bir kulüp değiliz; aynı zamanda gençlerimize örnek olan, değer üreten bir yapıyız. İnegölspor, İnegöl’ün en büyük temsil güçlerinden biridir. Bu formayı taşıyan her oyuncu da bu sorumluluğun bilinciyle hareket eder. Bekir Sevgi de hem sahadaki mücadelesi hem de yazdığı eserle bu bilinç ve vizyonun en güzel örneklerinden biri olmuştur. Kendisini bu anlamlı ödül dolayısıyla tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.” dedi.