Bursaspor Başkanı Sinan Bür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü ve destek istediğini söyledi. Bür, Erdoğan’ın da Bursalı iş insanlarına, Bursaspor’a destek vermeleri gerektiğini ilettiğini belirtti.

Bursaspor Başkanı Sinan Bür, bugün ’Haydi Kadınlar Maça’ projesinin tanıtımında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Başkan Bür, dün Tofaş Spor Salonu’nda gerçekleşen organizasyona giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü söyledi. Başkan Bür, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yapılan basın toplantısında konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la görüştük. Kendisi de Bursalı iş adamlarına, ’Başkanımıza ve Bursaspor’umuza destek verin’ dedi. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. El birliği ile Bursaspor’umuzu eski günlerine getireceğiz."