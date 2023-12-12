Yazılı bir açıklama yapan Sakder, camiada da rahatsızlık haline gelen uygulamayı, “Bursaspor Başkanlık makamına yapılan bir saygısızlık” olarak yorumladı. Yönetimin alınacak kongre kararına görevlerini sürdürmek zorunda olduğunu belirtilen açıklamasında Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, Tüzük hükümlerine uyulmasını istedi ve şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Bursasporlular;

Bursaspor, 60 yılı geride bırakan kurumsal yapısı ile her dönem diğer kulüplere örnek teşkil eden bir kulüp profili çizmiştir. Bugün ise saygın geçmişimizle örtüşmeyen keyfe keder uygulamaların, Genel Kurul üyelerimiz arasında yüksek sesle dile getirilen bir rahatsızlık haline dönüşmesi kabul edilemez.

Bursaspor Kulübü’nün resmi olarak görevi devam eden bir Başkan’ı; tüzüğüyle yürüyen bir işleyişi bulunmaktadır. Herhangi bir genel kurul kararı ve seçim takvimi ilan edilmeksizin; her gün bir üyenin mikrofon karşısına geçirilerek sözüm ona başkanlık aday lansmanı (!) yapmak en başta “Bursaspor Başkanlık Makamı”na saygısızlıktır. Bursaspor yöneticilerinin böyle bir görevi olmadığı gibi Bursaspor’un kongre süreci de bellidir.

Kongre sürecinin sonunda yeni seçilecek başkan mazbatasını alanakadar kulübün gündelik işleyişini sürdürmek mevcut yönetimin görevidir. Her fırsatta gerekçe olarak bunun öne sürülüp bahane olarak gösterilmesi en başta kulüp tüzüğünden bihaber olmanın göstergesidir ve üzüntü vericidir.

Şayet bir genel kurul kararı alınacaksa; tüm üyelere karşı sorumluluk bilinciyle hareket edilmelidir. Tüzük hükümleri yeterince açık. Üye Sicil Kurulu’nun gözetimindeki seçim takviminde, “aday adaylığı başvurusu” Divan Başkanlık Kurulu’na belirlenen günlerde yapılır. Kıdem şartını taşıdığı belirlenen kişinin aday adaylığı onaylanırsa; yalnızca, Üye Sicil Kurulu gözetiminde genel kurul üyelerimizden yeter sayıda imza toplayabilenler başkan adayı olabilir. Bu yöntemin dışında kim tarafından yapılırsa yapılsın, hiçbir beyanat ve sosyal medya yayınının geçerliliği bulunmamaktadır. Genel Kurul kararı olmadan resmi başvuru tamamlanmadan kimse aday diye öne çıkamaz; çıkartılamaz.

Aday olma arzusunda bulunanlar dahil tüm üyelerimiz, Kulübün 60 yılda bina edilen saygın imajına ve tüzüğüne uygun hareket etmesi gerektiğini unutmamalıdır."