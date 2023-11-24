Bursaspor’da Erkan Körüstan yönetimi döneminde görevim yapan teknik direktör Christoph Daum yeşil beyazlı kulüp hakkında konuştu.

Maçkolik YouTube kanalında Mert Nobre’nin sorularını yanıtlayan Alman teknik adam Bursaspor’da sıkıntının taraftarın yönetimin kurulunun işine karışmasından kaynaklandığını söyledi.

Daum, “Bursaspor'da sorunun taraftarlardan, Teksas grubundan başladığını düşünüyorum. Yönetim kuruluyla da değil yönetimle de değil. Teksas'ın kulübün tüm kararları üzerinde inanılmaz etkisi vardı ve bu iyi bir şey değil. Şu anda daha da bölünmüş olmalılar. Taraftarların desteğine ihtiyacımız var. Şimdi tüm suçu taraftarlara atmak da istemiyorum. Ama şunu gerçekten söylemeliyiz ki taraftarların takıma daha çok yardımcı olması gerekiyor. Yönetim kurulunun kararlarına karışmaları gerekmiyor.” dedi.

O dönemki başkan Erkan Körüstan’ın ve yönetiminin yaptığı hataların iyi bir danışmanları olmamasından kaynaklandığını savunan Daum, “Kulübe çok fazla yatırım yapan kişi vardı ama hata yaptılar, iyi bir danışmana ihtiyaçları vardı. Bursaspor'un iyi antrenman tesisleri var, iyi bir medyası var. Bursa çok zengin bir bölge. Bana göre yeniden Süper Lig kulübü haline gelmeleri gerekiyor.” diye konuştu.