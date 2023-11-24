31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala AK Parti daha önceki seçimlerde olduğu gibi Bursa'da da sokağın nabzını tutmaya devam ediyor.

Yapılan anket çalışmaları AK Parti Genel Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı olmak üzere 2 koldan büyük bir titizlikle yürütülüyor.

SÜRPRİZ İSİMLER VAR...

Geçtiğimiz günler içinde Beştepe’ye yakın bir anket firması araştırmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın çalışmaları yanında Bursa için 5 önemli isim de anket listesinde yer aldı.

Listede yer alan isimler ise şöyle;

Davut Gürkan, Hakan Çavuşoğlu, Oktay Yılmaz , Mustafa Dündar ve Zekeriya Birkan.

Bursa Baro Başkanlığı milletvekilliği ve Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerini üstlenen Zekeriya Birkan’ın adı anket listesinde sürpriz bir isim olarak bulunuyor.