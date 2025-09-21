Bursaspor, TFF 2. Lig’in 5. haftasında yenilmezlik serisini sürdürmek için sahaya çıktı.
Yeni Adana Stadyumu’ndaki mücadeleyi Timsahlar 6-0’lık skorla kazanmayı başardı.
Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren goller; 19. ve 55. dakikalarda İlhan Depe, 45+2. dakikada Emrehan Gedikli, 51. dakikada Tayfun Akdoğan, 59. dakikada Hamza Gür ve 63. dakikada Ertuğrul Ersoy’dan geldi.
Adanaspor İlk 11:
Saffet Vehbi Urhan, Emir Can Aksu, Burhan Tuzun, Cebeli Batuhan Ünal, Görkem Gökçe, Ulaş Uzun, Ömer Faruk Gökalp, Emir Işık, Mirac Akay, Semih İsmail Bakır, Samet Emlik
Bursaspor İlk 11:
Kerem Matışlı, Alperen Babacan, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkcı, Muhammet Zeki Dursun, Tayfun Aydoğan, Sertaç Çam, İlhan Depe, Hakkı Türker, Tunahan Ergül, Emrehan Gedikli