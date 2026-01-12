Kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada tecrübeli oyuncu Furkan Emre Ünver ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıklandı.
Bursaspor yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Teşekkürlerimizle,
Kulübümüz altyapısından yetişen ve A takımımızla 110 maça çıkan profesyonel futbolcumuz Furkan Emre Ünver ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Furkan Emre Ünver’e kulübümüze sunduğu tüm emekler ve katkılar için teşekkür eder; kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Kaynak: Haber Merkezi