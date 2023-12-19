Diyarbekirspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girdi.
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Bursaspor, TFF 2. Lig’in 18. haftasında sahasında ağırlayacağı Diyarbekirspor maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.Kaynak: iha