Barbaros Mahallesi’nin en işlek caddelerinden biri olan Yunus Emre Caddesi asfalta hazırlanıyor.

Altyapısı tamamen yenilenen caddelerin üstyapı çalışmalarını gerçekleştiren Başiskele Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle ışıl ışıl cadde ve bulvarlarla kente estetik görünüm kazandırıyor.

Yaklaşık 1000 metrelik Barbaros Mahallesi’nin en çok trafik akışının olduğu Yunus Emre Caddesi’nin üstyapısının yenilenmesi için çalışmalar başladı. Baştan sona sıcak asfaltta kaplanacak olan yolda, asfalt kazıma makinesi ile eskiyen ve bozulan asfalt yerinden sökülmeye başlandı. Kazıma işlemlerinin ardından cadde, kaliteli sıcak asfaltla kaplanacak. Kaldırımları da yenilenecek olan caddeye dekoratif sokak lambaları da yerleştirilecek ve kente yeni prestijli cadde daha kazandırılacak.

Yunus Emre Caddesi’ndeki çalışmaları inceleyen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ve ekibine teşekkür etti.